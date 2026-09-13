La pasarela de Elena Rose que recordó el pasado de su madre en el Miss Venezuela

Elena Rose demostró que una buena pasarela también puede robarse las miradas en medio de una presentación musical. La cantante sorprendió con un particular momento durante los ensayos de Premios Juventud 2026 y terminó recibiendo una invitación que despertó la curiosidad de sus seguidores.

La escena ocurrió mientras la intérprete ensayaba su presentación de “Quién contra mí”, uno de los temas con los que llegó al escenario de Premios Juventud, celebrado el pasado 3 de septiembre en Starlite Marbella, España.

Elena Rose convirtió el ensayo en una pasarela

En el video que compartió en sus redes sociales, Elena aparece ensayando parte de la coreografía de “Quién contra mí”. En medio de la rutina, la artista se separó del resto de los bailarines y realizó una caminata que recordó a las tradicionales pasarelas de los concursos de belleza.

El movimiento no pasó inadvertido entre sus seguidores, quienes destacaron la seguridad con la que la cantante caminó frente a las cámaras y hasta bromearon con la posibilidad de verla algún día sobre la tarima del certamen venezolano.

Pero hubo un comentario que llamó particularmente la atención. La cuenta oficial de la Organización Miss Venezuela se sumó a la conversación y dejó abierta una posibilidad que, al menos en redes sociales, suena bastante tentadora.

“Elena! Te esperamos con la corona y todas las luces del escenario para tu ‘Momento Miss Venezuela’”, escribió la organización.

La belleza también viene de familia

Elena Rose no tendría que buscar demasiado lejos para encontrar una conexión con el Miss Venezuela. Su madre, Rosanel Auxiliadora Hernández Quintero, fue la representante del estado Guárico en la edición de 1991 del certamen.

Aquella edición se realizó el 23 de mayo de 1991 en el Poliedro de Caracas y contó con 29 candidatas. La corona terminó en manos de Carolina Izsak, representante de Amazonas, mientras que Ninibeth Leal, de Zulia, obtuvo el título de Miss World Venezuela y Niurka Acevedo, de Monagas, fue designada Miss Venezuela Internacional.

Rosanel Hernández, por su parte, compitió como Miss Guárico, pero no logró entrar en el grupo de finalistas. Su participación, sin embargo, quedó registrada entre las candidatas de aquella edición y posteriormente su historia familiar tomaría un giro inesperado con el nacimiento de quien años después se convertiría en una reconocida cantante y compositora venezolana.

Después de su paso por el certamen, Rosanel continuó vinculada al mundo del modelaje y posteriormente se radicó en Miami. Allí nació Elena Rose el 23 de marzo de 1995.