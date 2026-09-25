Lupillo Rivera renuncia la competencia de "Top Chef VIP 5"

Tras semanas de competencia, retos y buenos comentarios del jurado, el cantante mexicano Lupillo Rivera decidió abandonar la competencia de “Top Chef VIP 5”.

Los motivos de su salida

El intérprete comunicó la decidió durante el programa del jueves 24 de septiembre, asegurando que por muy bien que este en la competencia, el respeto y amor por su nueva pareja vale mucho más.

Sin filtros, el hermano de la fallecida Jenni Rivera, acusó a Telemundo de realizar la manipulación del programa y su imagen, para según crear controversia en torno a la relación que hoy vive con Erika Adriana Batres.

Entre lágrimas Lupillo dijo que no le parece justo que le entregue a Telemundo su imagen, respeto y cariño en realities, y solo reciba abusos y atropellos para crear morbo.

“Le he dado a Telemundo mucho de mi tiempo, mi trabajo y mi vida, permitiendo que usen mi imagen elevar su rating. Pero lo que hicieron hace un mes rebasa cualquier límite: fue un acto hecho con toda la ventaja, la alevosía y mala intención”, dijo.

La partida de un favorito

El artista indicó que la producción adelantó la transmisión de uno de los episodios de manera deliberada para encender la polémica en el público y alimentar chismes alrededor de su vida personal.

La conductora Carmen Villalobos quedó en silencio al escuchar las palabras de cantante, ya que era uno de los grandes favoritos para llevarse la victoria de $200,000.