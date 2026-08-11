Carmen Villalobos lista para el gran estreno de "Top Chef VIP 5" por Telemundo

La noche de este martes 11 de agosto del 2026 comienza por Telemundo la quinta temporada del popular reality “Top Chef VIP”, con la conducción de la actriz y modelo colombiana Carmen Villalobos.
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Las grabaciones comenzaron hace varias semanas, cuando el grupo oficial de participantes viajó a Bogotá, Colombia, para encender los fogones más importantes de la televisión hispana.
El programa que tiene un jugoso premio de $200,000 tiene ya confirmado su jurado habitual, el chef Antonio “Toño” de Livier, la chef Tita y la chef Betty Vázquez, encargados de evaluar cada platillo de los famosos.
Mensaje de Carmen Villalobos
A través de Instagram la artista posteó un mensaje de felicidad por un proyecto el cual lleva años al frente como imagen, brindándole al público sonrisa, entretenimiento y mucho sabor.
“Finalmente llega la 5ta temporada de Top chef VIP y mi corazón no puede estar más feliz. AMO CON LOCURA este proyecto, me hace demasiado feliz conducirlo y vivirlo con las 20 celebridades que decidieron aceptar el reto”, escribió.
Entre las celebridades confirmadas están:
Athenea Pérez
Aylín Mujica
Carlos “Caramelo” Cruz
Carlos Ponce
Guty Carrera
Lupillo Rivera
Ninel Conde
Pedro Luis “La Divaza” Figueroa
Sheynnis Palacios
Stephanie Salas