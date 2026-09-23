Norkys Batista regresó a los fogones de "Top Chef VIP 5"

La actriz venezolana Norkys Batista regresó a los fogones del popular programa Top Chef VIP 5, de Telemundo. Una participación especial de la criolla, de 49 años, que la hizo recordar los momentos vividos en la competencia culinaria con Angélica Celaya y Matías Ochoa, sus antiguos compañeros.

Norkys regresa a los fogones

Batista hizo acto de presencia con emoción y humor, confesando a Carmen Villalobos que la experiencia el año pasado fue muy dura, por lo que no quería cocinar rápido en un reto.

La artista solo regresó al programa de Telemundo como invitada especial para desconcertar y dejar tareas a los nuevos famosos en la cocina, quienes compiten por un jugoso premio de $200,000.

“De Top Chef quedé completamente traumada con la cocina, ya no quiero cocinar. En mis días normales de cocina, antes del programa, tenía mis cositas en la nevera”, dijo con humor.

Sus palabras desataron risas y preocupación entre los nuevos participantes, entre ellos Ninel Conde, quien reveló a la cámara que le podría pasar algo similar a lo de Norkys.

"Top Chef VIP 5" de Telemundo

Recordemos que los famosos compiten cada semana en diversos retos basados en recetas, platillos al aire libre y eliminaciones con un tiempo específico, lo que los hace correr y vivir mucho estrés.

Sin embargo, muchos saben cómo defenderse y buscar soluciones para destacar en la competencia y llevarse la victoria.