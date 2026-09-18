Norkys Batista enfrenta nueva polémica por mal comentario

“La gente mala termina con cáncer”, fue la dura opinión que reveló Norkys Batista en una entrevista con Camila Canabal, la cual desencadenó un intenso debate en las plataformas digitales.

Palabras de Norkys

La actriz, empresaria y exreina de belleza habló sin filtros de la gente mala, falsa y de las que dicen cosas sin sentido para destruir a otros.

Norkys expresó que todo siempre cae por su propio peso y que las personas que siempre hacen daño con sus palabras terminan padeciendo el duro cáncer, enfermedad que hasta el momento no tiene una cura definitiva.

“Todo cae por su propio peso. La gente mala termina enferma, con cáncer, contaminada, terminando donde tienen que terminar”, dijo la artista.

Dicha parte de la entrevista fue compartida recientemente en redes sociales, abriendo un fuerte debate y comentarios en contra de Norkys, quien es conocida por ser una figura irreverente al decir lo que piensa y siente.

Reacciones de los internautas

“No tiene razón, no todas las personas que tienen cáncer son malas”, “Hay niños con cáncer”, “Hay que esperar para ver lo que la vida le tiene guardado”, “Yo soy paciente oncológico y no me considero una mala persona”, son algunas de las opiniones.

Aunque Batista no nombró a una persona en específico, es de conocimiento público que ha sostenido fuertes altercados con figuras como Carolina Tejera, Angie Pérez y Ligia Petit.