Norkys Batista despide a Andreina Yépez con desgarrador mensaje

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La partida de la actriz, modelo y comediante venezolana, Andreina Yépez, ha causado profunda conmoción entre sus compañeros del mundo artístico desde que se confirmara su fallecimiento el martes 25 de agosto.

Yépez murió en Miami a causa de un agresivo cáncer de páncreas que le fue diagnosticado apenas hace un mes.

Norkys Batista recuerda a Andreina Yépez con dolor

“No lo puedo creer todavía”, escribió Norkys Batista al comenzar su despedida, acompañando sus palabras con emojis de tristeza y un mensaje que refleja el impacto que le produjo la repentina partida de su colega.

Batista recordó a Andreina como una mujer “alegre, divertida, coqueta, sexy, atrevida y siempre impecable”, pero quiso destacar especialmente la personalidad que existía detrás de esa imagen pública.

Para Norkys, Yépez era mucho más que una mujer preocupada por lucir bien. La describió como una persona trabajadora, luchadora, sensible e inspiradora, además de una madre entregada y, sobre todo, una buena persona.

“La vida es un ratico”, expresó Norkys en su publicación, una frase con la que resumió la reflexión que le dejó la inesperada muerte de su amiga.

Una mujer que siempre tenía nuevos proyectos

En su homenaje, la protagonista de “Estrambótica Anastasia” destacó el carácter inquieto de Andreina Yépez. La recordó como una mujer que difícilmente se detenía, siempre con algún proyecto, sueño o nueva meta por delante.

“Eras de esas mujeres que no se detenían”, escribió la actriz, al tiempo que resaltó esa energía especial que hacía que Yépez fuera una persona difícil de olvidar.

Batista explicó que tuvo la oportunidad de coincidir con ella en algunos trabajos, experiencias que ahora adquieren un significado especial ante su partida. “Me quedo con la dicha de haberte conocido”, manifestó.

El recuerdo de Andreina Yépez como madre

Uno de los aspectos más sensibles del mensaje de Norkys fue el relacionado con la hija de Andreina. La caraqueña pidió a Dios que recibiera a su amiga y que le diera fortaleza a su familia, haciendo especial referencia a su hija y al profundo amor que la artista sentía por ella.

Andreina residía en Miami junto a su hija, la cineasta y cantante Adrekza Yépez, y durante sus últimos años continuó vinculada al mundo del entretenimiento.