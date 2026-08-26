La última producción dramática de Andreina Yépez ¿La recuerdas?

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A lo largo de su carrera actoral, Andreína Yépez acumuló grandes producciones dramáticas en Venezuela, dejando una huella imborrable en la televisión. A un día del anuncio de su fallecimiento, recordamos su última telenovela y sus proyectos más ambiciosos.

Sus inicios en los dramas fueron en Venevisión con “Por amarte tanto” en 1993; después de este culebrón, continuaron los llamados a formar parte de otras producciones del canal de La Colina. Pocos años después, se unió a los elencos de “Enséñame a querer”, “Sol de tentación”, “El país de las mujeres” y “Amantes de luna llena”, entre otras.

Su gran consolidación llegó con “Cosita Rica”, con el personaje de Melao. Tiempo más tarde llegaría “Ciudad Bendita”, en la piel de la oficial Zulay Montiel Barranco, y “La vida entera”, como Tesoro. Con un total de 16 culebrones, su rostro se hizo conocido en la pantalla. Además, formó parte de grandes programas de humor como “Cheverísimo” y “Bienvenidos”.

Andreína Yépez: su adiós a las telenovelas

Después de años en la actuación, Andreína Yépez cerró su ciclo con la telenovela “Dulce amargo”, en 2013, donde le dio vida a Ventura. Sin embargo, el público recuerda a la popular Bambi Valladares en “La mujer perfecta”.

Aunque no fue su último proyecto, la telenovela agarró mucho auge por su historia, protagonizada por Mónica Spear y Ricardo Álamo.

Muere Andreína Yépez

Durante la noche del 25 de agosto de 2026, se confirmó la muerte de Andreína Yépez en Miami, Florida, a los 51 años. La pérdida de la artista sorprendió especialmente por la rapidez con la que evolucionó la enfermedad. De acuerdo con los reportes, había recibido un diagnóstico de cáncer hace aproximadamente un mes.

Según información compartida por el periodista Ronald Sanoja, la comediante padecía cáncer de páncreas y fue hospitalizada en Miami. Tras su diagnóstico, la actriz decidió llevar su proceso en privado.