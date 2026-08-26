Reportan la muerte de la actriz Andreina Yépez, la popular "Melao" en Cosita Rica

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La noche de este martes 25 de agosto el programa de entretenimiento “Zona I” reveló la presunta muerte la muerte de la actriz venezolana Andreina Yépez.

Fue a través de Instagram que anuncieron la dolorosa noticia de la artista, recordada por su papel de "Melao" en la novela “Cosita Rica” de Leonardo Padrón.

Mensaje de confirmación

El show informó que a la artista le fue detectado cáncer hace un mes, enfrentado la corta batalla en silencio y en la compañía de su familia.

“Andreina libró de manera muy privada, íntima y valiente una dura batalla contra el cáncer, tras haber sido diagnosticada hace apenas un mes”, escribieron.

La noticia toma por sorpresas al público, ya que la criolla llevaba años radicada en Miami, Estados Unidos, con su familia y trabajando como animadora.

Carrera en la televisión venezolana

La también comediante había realizado su última entrevista en enero de este 2026 hablando de su extensa carrera en la televisión nacional, y lo que fue su participación en la novela “Ciudad Bendita”, en la que tuvo un papel de policía.

La nacida el 30 de noviembre de 1974, participó en importantes proyectos nacionales como “El país de las mujeres”, “Amantes de luna llena”, “Trapos íntimos”, “La vida entera”, “La mujer perfecta” y “Dulce amargo”, su última producción en el año 2013.

Además, fue por varios años “La Piernona” del cantante y compositor venezolano Miguel Moly.

Hasta el momento familiares y amigos cercanos de la actriz no han ofrecido detalles de la dura partida.