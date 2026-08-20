Conductora peruana se burla del fuerte desaire de Rawayana a una actriz

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La conductora peruana Magaly Medina se encuentra en el centro de una fuerte polémica tras los comentarios de burla que realizó en contra de la reconocida agrupación venezolana Rawayana.

Un video de mucha polémica

Magaly se pronunció por el desaire a la modelo y actriz venezolana Korina Rivadeneira, quien durante un show de la banda intentó llamar la atención del cantante Beto Montenegro.

En un clip que circula en las redes sociales, se aprecia a Korina disfrutando de las canciones y la música de Rawayana, subiendo al escenario para interactuar con los músicos, en especial con Beto, quien le dio la espalda.

Dicho momento provocó una ola de comentarios para la agrupación que ganó su primer premio Grammy en el 2025.

Rivadeneira se pronunció en Instagram asegurando que fue un momento muy duro e incómodo: “En algún momento miré a Beto y le dije: ‘¿BAILAMOS?’. Y JUSTO me dio la espalda JAJAJAJAJAJA. Yo solo pensaba: ‘tierra, trágame AHORA’”, dijo.

Palabras de Magaly Medina

La conductora peruana, de 63 años, habló del vergonzoso momento en su programa “Magaly TV: La Firme”, asegurando entre risas que a Beto jamás le interesó la presencia de su compatriota.

“Lo malo es que el cantante no la vio, solo la vieron todos los que grabaron este momento tan vergonzoso. ‘Trágame tierra’, habrá dicho ella. Qué roche de Korina. Este cantante, que es muy joven, la habrá visto muy mayor para él. Habrá dicho, ‘Ay, señora, vaya vaya a cuidar a los niños’”, dijo la periodista.