Dolly Parton: Celebridades despiden a la legendaria cantante, actriz y filántropa

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La industria de la música está de luto al confirmarse este martes 25 de agosto la muerte de Dolly Parton, la cantante y actriz estadounidense conocida en todo el mundo como "La reina del Country".

Parton, una de las figuras más importantes de la música y autora de éxitos como "Jolene" y "I Will Always Love You", murió a los 80 años de edad informó en un video su sobrino Bryan Seaver.

Reacciones de celebridades

Las redes sociales se han llenado de mensajes de despedida y recuerdos de importantes figuras de Hollywood, como Jamie Lee Curtis, quien escribió en Instagram:

"Dolly fue un gran ejemplo para todos nosotros. Su valentía al reconocer que era más de lo que otros creían y al comprender que necesitaba romper con el pasado para emprender nuevos proyectos y explorar nuevas posibilidades la llevó a escribir “I Will Always Love You", comentó.

Carson Kressley

El presentador estadounidense escribió en Instagram: "Siempre te amaré. Buen viaje, querida Dolly".

Donatella Versace

"El mundo ha perdido a una de las almas más bondadosas y generosas, a la mejor narradora de historias y a una verdadera leyenda de la música", escribió la reconocida diseñadora de moda.

Kelly Osbourne

"Dolly, gracias por abrir camino. No solo para las mujeres en la música, sino para las mujeres de todas partes, permitiéndoles ser ellas mismas sin complejos. Nos demostraste que podíamos ser ambiciosas y amables, fuertes y dulces", fueron las palabras de la presentadora.

Khloé Kardashian

"Nunca habrá otra Dolly. Hermoso homenaje. Gracias por compartir a Dolly con nosotros", escribió la modelo y socialité.