Dolly Parton y su relación con Miley Cyrus: "Mi hada madrina"

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Tras la confirmación de la muerte de la cantante, actriz y compositora estadounidense Dolly Parton a los 80 años, las redes sociales se han llenado de mensajes para Miley Cyrus, quien en repetidas ocasiones se refirió a la leyenda de la música country como su “hada madrina”.

Historia familiar

Muchos conocen que la intérprete de “I Will Always Love You” era la madrina musical de Miley, quien comenzó su carrera en la serie de Disney “Hannah Montana”.

Sin embargo, las estrellas de la música mantenían una unión familiar muy importante que quedó en evidencia en múltiples presentaciones, fotografías y entrevistas que ambas compartieron.

Miley y Dolly eran primas séptimas. La relación alimentó una complicidad genuina desde que Cyrus era solo una niña con aspiraciones de abrirse paso en la industria musical estadounidense.

La relación de ambas comenzó cuando el padre de Miley pidió a la estrella country que fuese la madrina de su pequeña nacida el 23 de noviembre de 1992 en Franklin, Tennessee.

Aunque no hubo una ceremonia oficial, para Dolly aquella niña de intensos ojos azules y voz un poco ronca, quedó en su corazón estando siempre unidas, e identificándose como madrina y ahijada.

El cariño de Dolly por Miley

“Siempre la he querido muchísimo, la tengo mucho cariño, desde que era pequeña, y sabía que era especial. Miley tenía una especie de iluminación que la rodeaba. Cuando estaba en ese pequeño programa (Hannah Montana), fui testigo del gran momento en que me di cuenta lo graciosa”, expresó Dolly en una entrevista.

Uno de los momentos más especiales que ambas compartieron fue en el show musical “Miley’s New Year’s”, para recibir el año 2023.

Ambas cantaron unidas y abrazadas el emblemático tema “I Will Always Love You”.