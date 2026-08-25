Muere a los 80 años Dolly Parton, la legendaria "Reina de la música country"

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La tarde de este martes 25 de agosto se confirmó la muerte de la cantante estadounidense Dolly Parton, la mundialmente conocida como “Reina de la música country”.

La artista había enfrentado en los últimos meses problemas de salud que le había alejado de los escenarios, medios y eventos públicos, estando en su residencia de Nashville.

Revelación de la muerte

Fue su sobrino, Brian Seaver, quien reveló la dura noticia en Instagram, destacando su carrera y trayectoria la cual impactó a todo el mundo con éxitos musicales como “Jolene”, “From 9 to 5”, “I Will Always Love You”, "Coat of Many Colors", entre otras.

“Hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean. Hermana, abuela y bisabuela para una generación y para la siguiente”, escribió Brian en Instagram.

Seaver destacó que por años Dolly representó una figura de respeto en la música country de Estados Unidos, estando presente en televisores, tocadiscos, CDS y en la lista de reproducción de los teléfonos, creando con sus fans una verdadera familia.

“Descansa en paz, tía Dolly. Tía, abuela, Gigi. Que Dios bendiga a Dolly Parton y que Dios los bendiga a todos. Ella siempre los amará”, finalizó el texto del hombre.

El mundo despide a una verdadera estrella de Hollywood, un ícono muy querido y respetado en todo Estados Unidos, donde compuso 3.000 canciones y ganó 11 premios Grammy.