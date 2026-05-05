Dolly Parton le dice adiós a los escenarios por problemas de salud

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Dolly Parton fue obligada a suspender su residencia en Las Vegas por problemas de salud, la cantante se concentrará en recuperar su bienestar para regresar a los escenarios en un futuro cercano.

En los últimos años, la intérprete ha batallado con los cálculos renales y le han impedido recuperar por completo su salud, ya que su cuerpo ha sufrido cambios bruscos en su funcionamiento.

Malas noticias para los fans de Dolly Parton

A través de un audioviusual, Dolly se sinceró con sus fanáticos sobre el proceso que está viviendo. Con dolor comunicó la cancelación de sus conciertos en Las Vegas, y al mismo tiempo, el inicio de un tratamiento.

“Tengo buenas noticias y un poco de malas noticias. La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos, y estoy mejorando cada día”, dijo.

Dolly Parton estará enfocada en mejorar su salud y recuperar fuerzas para continuar con sus espectáculos. Agradeció a los seguidores por “tanto amor y apoyo durante el último año”.

“La mala noticia es que me va a tomar un tiempo antes de estar lista para actuar en el escenario, porque algunos de los medicamentos y tratamientos me hacen sentir un poco mareada. No puedo estar mareada cargando banjos, guitarras y esas cosas con tacones de cinco pulgadas”, agregó.

Cabe destacar que, a sus 80 años de edad, la cantante de Here You Come Again se mantiene activa en la música y conquistando cada escenario posible.