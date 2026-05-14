La vez que Miley Cyrus enfrentó a un paparazzi para proteger a su madre

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Ha surgido en redes sociales uno de los momentos más tensos que vivió Miley Cyrus con un reportero cuando disfrutaba de una tarde con su madre, Tish Cyrus.

El clip ha cobrado relevancia nuevamente y muestra el límite que sobrepasan algunos paparazzi para obtener una fotografía y venderla a los medios de comunicación sin medir consecuencias.

El tenso momento de Miley Cyrus

En 2011, la estrella de Hannah Montana se encontraba en Chicken Cafe, un establecimiento comercial en California, acompañada de su madre. En las imágenes, ambas se mostraron conversando, pero atentas al paparazzi que esperaba por ellas.

Al salir, Tish evitó a toda costa tener un encuentro cara a cara con el reportero e intentó huir de la situación, mientras Miley la seguía. Sin embargo, el hombre tropezó con ella en su desespero por obtener material.

Miley Cyrus defiende a su madre

La intérprete de We Can't Stop confrontó al paparazzi de inmediato, señalando que la golpeó y empujó con su cámara. Debido a este incidente, comenzaron los gritos y manotazos de la cantante hacia el hombre, pero él aseguraba que nunca la tocó.

“Golpeaste a mi mamá con tu cámara… No vuelvas a hacer eso de nuevo, casi lastimas a mi mamá”, aseveró la artista enfurecida.