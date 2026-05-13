Liliana Rodríguez rompe en llanto por la ausencia de "El Puma" en la boda de su hija

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Lágrimas de dolor fue lo que soltó la actriz y cantante Liliana Rodríguez Morillo por la ausencia de su padre José Luis Rodríguez “El Puma”, en la boda de su hija Galilea López.

A través de un directo en Instagram, la venezolana brindó detalles especiales de la ceremonia de su única hija, que se casa este miércoles 13 de mayo con el cantante Avrii Castle, hombre que tiene el respaldo del clan Morillo.

Un vacío familiar en medio del festejo

En el video la hija mayor de Lila Morillo habló de una pregunta muy dolorosa que le realizó su hija Galilea, sobre la falta de su famoso abuelo a la celebración.

Aseveró que su retoña fue muy clara en no querer prensa y medios, para evitar cualquier pregunta fuera de lugar sobre la ausencia de “El Puma”, quien lleva años de disputa y distancia con sus hijas, Liliana y Lilibeth.

Liliana Indicó que tienen una lista muy exclusiva para recibir a familiares y personas muy allegadas, para que sea un momento especial e íntimo.

“Se tiene una lista muy exclusiva para evitar preguntas, van a estar los que tienen que estar, será un momento muy espiritual. Mi hija Galilea ya no será López, Rodríguez ni Morillo. Me hubiese gustado que situaciones familiares se hubiesen resuelto para mañana, pero de eso se encarga Dios”, dijo.

Aclaratoria sobre rumores de embarazo

El enlace tendrá lugar a las 6:00 p.m. en Miami, donde prometen dar un festín llenó de amor, felicidad y con la buena música del “Clan Morillo” y de artistas venezolanos.

Rodríguez fue muy clara en responder a los rumores que corrieron en las redes sociales, sobre un adelanto de la boda de junio para mayo, por un supuesto embarazo de Galilea.

Liliana destacó que la llegada de un nuevo integrante a la familia es un deseo muy grande, pero que se tiene planeado para el futuro.