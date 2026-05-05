El plan con el que Lila Morillo celebró los 59 años de su hija Liliana Rodríguez

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Liliana Rodríguez Morillo sigue en la celebración de su cumpleaños número 59, así lo reveló en su perfil de Instagram con un divertido video. En el clip aparece Liliana cantando en la compañía de su madre, Lila Morillo, y de su hermana menor, Lilibeth Morillo, quien tocaba el cuatro.

Bonita celebración

La explosiva y enérgica criolla se mostró muy feliz al estar entonando a todo pulmón temas de artistas venezolanos como “No me olvides”, “Caballo viejo”, “La vaca mariposa” y el emblemático “Cumpleaños Feliz”.

Liliana disfrutó al máximo bailando y tocando maracas con mucha emoción, en la celebración en la que también estuvo presente su hija, Galilea López Morillo.

“Y así celebramos mi cumpleaños orgánico, familiar y musical. No tenía planes para hacer nada y desde las 9:00 a.m. me tocaron la puerta con tremenda sorpresa. Gracias a mis amores, mi familia y amistades que valen oro”, escribió.

Unión familiar

La reunión se llevó a cabo en Miami, Florida, donde la Morillera resaltó su venezolanidad a todo dar.

Fue el 26 de abril que Rodríguez cumplió 59 años, una celebración muy especial, por la venidera boda de su hija Galilea, con el músico Avrii Castle.

“Gracias Dios por bendecir mi vida con un año más para disfrutarla con los míos que tú me diste. Gracias”, destacó Rodríguez en la publicación.