Lila Morillo acompaña a su nieta a buscar el perfecto vestido de novia

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Dentro de pocas semanas Galilea López se lanzará al agua con el cantante Avrii. La joven ya se encuentra arreglando todo para la ceremonia, en especial buscando el vestido de novia, contando con el apoyo de su madre Liliana Rodríguez Morillo y su abuela, Lila Morillo.

Un video muy especial

A través de Instagram la hija mayor de Lila Morillo y José Luis Rodríguez “El Puma”, posteó un video en las pruebas de vestuario de su única hija Galilea.

La joven se mostró muy feliz de probarse los vaporosos vestidos blancos, con la meta de conseguir el indicado para dar el gran “Sí, acepto”.

En el clip Galilea muestra como quiere llevar un vestido llamativo para el día tan especial, teniendo como punto focal una larga cola y encajes.

Su famosa abuela, Lila Morillo, estaba al pendiente de cada detalle y movimiento de Galilea, quien no dejaba de mirarse al espejo y demostrar su emoción por sellar su amor con Avrii.

Liliana Rodríguez no podía faltar a la prueba, grabando cada salida de su pequeña con trajes y accesorios diferentes.

Mensaje de felicidad

“Viéndome en un vestido de novia por la primera vez fue una emoción inexplicable. Me sentí la más bendecida poder compartir ese momento con mi mamá y mi abuela bella. Le doy gracias a Dios por eso”, escribió Galilea en Instagram.

Los mensajes no se hicieron esperar, internautas encantados por la cara de la “Maracucha de oro” al ver a su nieta tan emocionada.

“La cara de Lila”, escribió una cuenta fanática de la cantante y actriz.