Cicpc revela detalles escalofriantes sobre la captura de la mexicana que asesinó a reina de belleza

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El Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) ofreció detalles escalofriantes sobre Erika María Herrera, una ciudadana mexicana de 63 años acusada del asesinato de la reina de belleza Carolina Flores Gómez, en Baja California.

El director del Cicpc, Douglas Rico, reveló cómo la presunta homicida intentó esconderse en la capital venezolana tras cometer el crimen el pasado 15 de abril.

El itinerario de la fuga

Según las investigaciones, solo 24 horas después de haber cometido el crimen a sangre fría en su apartamento en México, la mujer aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

El ingreso a suelo venezolano se produjo el 16 de abril y se alojó en el hotel Eurobuilding de La Guaira. Para el 18 de abril, se movilizó a Caracas, hospedándose en un hotel de la zona de La Candelaria. Como destino final eligió un sector residencial en El Cigarral, donde finalmente fue interceptada por las autoridades venezolanas.

"Actuó con total frialdad y sin levantar sospechas desde su arribo al país", señaló el comisario Rico. Además, destacó que la coordinación entre los gobiernos de México y Venezuela fue clave para activar el seguimiento apenas se recibió la alerta el 28 de abril.

"Un juguetico"

Uno de los detalles más macabros en las declaraciones de Douglas Rico fue la actitud de la detenida. A pesar de la gravedad del delito, la sexagenaria intentó minimizar el hecho ante los funcionarios.

La mujer alegó que la muerte de la joven fue un "accidente" provocado por un "juguetico" que le habría dejado su difunto esposo.