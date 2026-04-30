Detenida en Venezuela Erika "N", acusada de la muerte de la exreina de belleza Carolina Flores

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La noche del miércoles 29 de abril fue capturada en Venezuela Erika María “N”, señalada por la muerte de la exreina de belleza mexicana Carolina Flores Gómez. La mujer fue detenida por la Fiscalía capitalina en coordinación con autoridades de la República Bolivariana de Venezuela.

Pedida por la INTERPOL

La captura de Erika se da días después de que se hiciera viral en redes sociales, por un video en el que presuntamente dispara y quita la vida a su nuera, Carolina Flores.

El clip que dejó impactado a internautas en las redes sociales, fue registrado el 15 de abril en Polanco, lo que hizo que La Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL), emitiera una ficha roja en contra de Erika.

En los reportes aseguran que tras la ficha de la organización policial, se les permitió a las autoridades venezolanas localizarla y detenerla.

Afirman que Erika María se encuentra bajo custodia de las autoridades nacionales, quienes realizan todas las gestiones pertinentes para formalizar su extradición a México, donde deberá responder por el crimen del cual están siendo implicada.

Su hijo la señala

Los reportes afirman que el esposo de la belleza fallecida, fue quien señaló a su progenitora como presunta autora del terrible crimen que le quitó la vida a la joven de 27 años, que ganó el certamen Miss Teen Universe.

El hombre habría realizado la acusación ante Ministerio Público de la Ciudad de México, días después del crimen.