Reina de belleza fue hallada sin vida y su suegra es la principal sospechosa

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El pasado 15 de abril fue hallado el cuerpo sin vida de la reina de belleza, Carolina Flores Gómez de 27 años, en el interior de un departamento ubicado en la zona de Polanco.

Una llamada de emergencia alertó a las autoridades, y la Dirección de Protección Civil acudió a la residencia donde encontraron Flores sin signos vitales.

El cuerpo presentaba un impacto de bala en la cabeza, una clara escena de un posible homicidio, por lo que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una investigación.

Una suegra despiadada

Los primeros reportes sugieren que la reina de belleza estuvo acompañada en el momento exacto del crimen por su novio Alejandro, y su suegra, identificada como Erika María, principal sospechosa del caso tras una denuncia de su propio hijo.

Hasta el momento las autoridades no han compartido más detalles del caso, mientras la comunidad se mantiene en alerta para más información.

Reina de belleza en potencia

Carolina Flores Gómez es oriunda de Ensenada, en Baja California. Se hizo conocida en los reinados con su participación en el certamen Miss Teen Universe Baja California, el cual ganó en 2017, y la llevó a representar al estado en competencias nacionales.