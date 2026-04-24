Reina de belleza muere tras caer de un piso 13: su novio estaba con ella

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La muerte de la reina de belleza brasileña, Ana Luiza Mateus, sacudió al mundo del entretenimiento y los certámenes de belleza, luego de fallecer de manera trágica, lo cual ha traído una serie de investigaciones.

El final de la reina de belleza

Mateus, modelo de 29 años y candidata al certamen Miss Cosmo Brasil, murió tras caer desde el piso 13 de un edificio en Barra da Tijuca, Río de Janeiro. El hecho ocurrió en la madrugada, luego de que la joven se encontrara en el apartamento con su pareja.

Según las primeras versiones, ambos habrían tenido una fuerte discusión horas antes de la caída, lo que encendió las alarmas de las autoridades.

Testigos del edificio incluso afirmaron haber percibido tensiones previas y recomendaron a la víctima que se alejara si el hombre regresaba al lugar.

El principal sospechoso

La investigación tomó un rumbo aún más inquietante cuando la policía detuvo a Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, pareja de la modelo y principal sospechoso del caso.

Sin embargo, horas después de su arresto, el hombre fue hallado muerto dentro de su celda, en lo que las autoridades consideran un suicidio.

Antes de morir, habría repetido frases ambiguas que alimentan el misterio, reconociendo cierta “culpa” sin admitir directamente el crimen, según reportes policiales.

Este giro dejó a la investigación sin su principal testimonio y abrió un vacío de respuestas que complica reconstruir lo ocurrido.

Un historial de violencia

El caso ha cobrado mayor gravedad al revelarse antecedentes del sospechoso. No era la primera vez que enfrentaba problemas con la justicia por violencia de género.

Según reportes, había sido arrestado previamente por agredir brutalmente a una expareja, a quien incluso mantuvo en cautiverio y amenazó de muerte.

El testimonio de esta mujer describe un patrón de comportamiento extremo, marcado por celos y control, lo que refuerza la hipótesis de un posible feminicidio.