Desgarrador video confirma que reina de belleza fue asesinada por su suegra

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El homicidio de Carolina Flores Gómez, reina de belleza de Baja California, ha sacudido a la opinión pública por los detalles que han salido a la luz tras la publicación del video, donde la joven de 27 años es asesinada.

De acuerdo a las primeras investigaciones de las autoridades, Flores se encontraba en compañía de Alejandro, su pareja, y Erika María, su suegra, principal sospechosa del caso después de ser denunciada un día después del crimen por su hijo.

Desgarradoras imágenes de Carolina Flores

Un material divulgado por el periodista Carlos Jiménez en redes sociales, muestra el momento exacto cuando la reina de belleza pierde la vida por un arma 9 milímetro, según los agentes.

En el video se observa a Carolina Flores Gómez tener una conversación con Erika, sin embargo, la víctima fue sorprendida cuando dio la espalda para entrar a una habitación. La mujer que se encuentra prófuga de la justicia dispara en reiteradas ocasiones.

Segundos más tarde aparece en escena Alejandro con un bebé en brazo preguntando qué había pasado. Cuando descubrió el cuerpo de Flores Gómez en el suelo, le recriminó a su madre, quien respondió: “No hice nada, me hizo enojar”.

Flores Gómez es oriunda de Ensenada, en Baja California. Se hizo conocida en los reinados con su participación en el certamen Miss Teen Universe Baja California, el cual ganó en 2017, y la llevó a representar al estado en competencias nacionales.