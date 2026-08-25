Los problemas de salud que enfrentó Dolly Parton en sus últimos meses de vida

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Tras la repentina muerte de Dolly Parton a los 80 años, el tema sobre sus problemas de salud volvió a la mesa. En mayo de 2026, se vio obligada a suspender su residencia en Las Vegas para enfocarse en su bienestar.

Durante los últimos meses y luego de la muerte de su esposo, Carl Thomas Dean, la autora de “I Will Always Love You” reconoció en una entrevista para People los “momentos difíciles” relacionados con su salud, a los cuales no les prestó atención para enfocarse en el gran amor de su vida.

“Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención cuando estaba cuidando a Carl”, comentó la artista en lo que sería una de sus últimas entrevistas.

Cancelan la residencia de Dolly

A mediados de año, Dolly Parton canceló de forma definitiva su residencia de conciertos en Las Vegas que tenía prevista para septiembre de 2026. Según reportaron algunos medios internacionales, el motivo principal fueron cálculos renales; sin embargo, esta información no fue confirmada por su entorno.

La cantante nunca reveló la causa exacta de sus problemas de salud, guardando cierto hermetismo sobre su bienestar.

Muerte de Dolly Parton

La “Reina de la música country”, Dolly Parton, murió a los 80 años. Fue su sobrino, Brian Seaver, quien reveló la dura noticia en Instagram, destacando su carrera y trayectoria, la cual impactó a todo el mundo con éxitos musicales como “Jolene”, “9 to 5”, “I Will Always Love You”, “Coat of Many Colors”, entre otros.

“Hoy represento a las familias Parton y Owens para anunciar el fallecimiento de mi tía, Dolly Rebecca Parton Dean. Hermana, abuela y bisabuela para una generación y para la siguiente”, escribió.