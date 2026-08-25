La última esperanza de Dolly Parton que manifestó poco antes de morir

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La pérdida de Carl Dean, su esposo durante casi seis décadas, dejó a Dolly Parton frente a uno de los capítulos más dolorosos de su vida.

En una de sus últimas entrevistas, la fallecida cantante reconoció que la ausencia de su compañero se sentía especialmente en los pequeños detalles de la cotidianidad, pero también había encontrado consuelo en su fe.

Dean falleció el 3 de marzo de 2025, a los 82 años, después de haber permanecido durante décadas alejado de los reflectores que acompañaron la extraordinaria carrera de su esposa.

Dolly Parton confiaba en volver a encontrarse con su esposo

En una entrevista con AP, la intérprete de “Jolene” aceptó que, su fe se había convertido en uno de los pilares para afrontar la pérdida. Asimismo, aseguró que, volvería a ver a Carl y explicó que, aunque físicamente ya no estaba a su lado, continuaba encontrándolo en los recuerdos.

La artista también admitió que una de las partes más complicadas del duelo había sido aprender a hacer nuevos planes. Durante casi 60 años, su vida estuvo entrelazada con la de Dean, por lo que ahora debe acostumbrarse a una realidad completamente diferente.

“Realmente siento su presencia”, explicó Parton en aquella conversación. Al mismo tiempo, reconoció que existe cierta tranquilidad al saber que su esposo llevaba tiempo enfermo y que dejó de sufrir, aunque esa paz no elimina el vacío que dejó su partida.

Pocos días después del fallecimiento de Carl Dean, Parton lanzó “If You Hadn’t Been There”, una canción escrita especialmente para homenajear al hombre que la acompañó durante prácticamente toda su vida adulta.

Una historia de amor que comenzó muy joven

Dolly Parton y Carl Dean se conocieron cuando ella tenía apenas 18 años, poco después de llegar a Nashville para perseguir su sueño musical. Dos años más tarde, el 30 de mayo de 1966, contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima en Georgia.

La boda ocurrió de manera sencilla porque, según los relatos, un sello discográfico había pedido a Parton que esperara para casarse debido a su carrera. Finalmente, la pareja decidió seguir adelante y solo estuvieron presentes la madre de Dolly, el predicador y su esposa.

Dean prefirió siempre mantenerse lejos de la fama. Mientras la cantante se convertía en una de las figuras más reconocidas de la música estadounidense, él llevaba una vida privada y rara vez aparecía públicamente junto a ella.

Ahora, a más de un año de la desaparición física de Carl, la estrella del country falleció tal como lo anunció la tarde del 25 de agosto su sobrino, quien, sin ofrecer mayores detalles, indicó que Dolly murió a los 80 años.