El conmovedor adiós de Édgar Ramírez a Andreína Yépez: “Descansa en paz, mi Melao”

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El actor venezolano Édgar Ramírez se pronunció sobre la muerte de Andreína Yépez, con quien compartió créditos en la telenovela “Cosita Rica”, donde formaron la pareja Cacique Chacón y Melao.

Desde su perfil de Instagram, compartió una conmovedora escena de sus personajes con un destacado mensaje que llegó al corazón de quienes disfrutaron del dramático producido por Venevisión.

Édgar destacó las cualidades más representativas de la actriz. Asimismo, dejó entrever su dolor por la repentina muerte física de Yépez, realzando su sonrisa y su energía como un recuerdo inolvidable.

“No puedo creer que ya no estés aquí, Andreína. Me ganan el estupor y la tristeza. Jamás olvidaré tu alegría y tu efervescencia, esa maravillosa cualidad que tenías de alegrarnos el día con un simple saludo. ¡Qué difícil aceptar que alguien con tanta luz pueda irse! Me quedo con tu risa, con tu energía y con el regalo de haberte conocido. Hay personas que pasan por nuestras vidas y dejan algo de sí para siempre. Tú eres una de ellas. Descansa en paz, mi Melao”, escribió el actor.

Muere Andreína Yépez

Durante la noche del 25 de agosto de 2026, se confirmó la muerte de Andreína Yépez en Miami, Florida, a los 51 años. La pérdida de la artista sorprendió especialmente por la rapidez con la que evolucionó la enfermedad. De acuerdo con los reportes, había recibido un diagnóstico de cáncer hace aproximadamente un mes.

Según información compartida por el periodista Ronald Sanoja, la comediante padecía cáncer de páncreas y fue hospitalizada en Miami. Tras su diagnóstico, la actriz decidió llevar su proceso en privado.

Hasta el momento, se desconoce cuándo comenzaron sus síntomas o qué tratamientos recibió, por lo que cualquier versión adicional sobre su estado de salud no ha sido confirmada públicamente.