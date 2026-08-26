Artistas venezolanos despiden a la actriz Andreina Yépez ¡Paz a su alma!

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La noche del martes 25 de agosto se confirmó la muerte de la actriz y bailarina Andreina Yépez, a causa de una dura y corta batalla de cáncer, que enfrentó en silencio en Miami, Estados Unidos.

A través de las redes sociales, las muestras de condolencias no se han hecho esperar para los familiares y amigos de Yépez, recordada por su papel de “Melao” en la exitosa novela “Cosita Rica” de Leonardo Padrón.

José Manuel Suárez

El actor posteó una imagen de hace varios años con Andreina, cuando participaron en la exitosa telenovela ya mencionada, en la que fueron hermanos.

“Sigo en shock, mi amor. Este último mes fue una montaña rusa desesperante por la distancia y la impotencia de no haber podido salir corriendo para allá a abrazarte, y a hacerle relevo a tu hija, quien ha llevado valientemente todo este proceso contigo y para ti”, escribió.

Ivette Domínguez

La artista también posteó imágenes con Andreina y unos captures de mensajes del cariño que habían intercambiado hace pocos meses.

“Vivimos momentos únicos mi muchacha cargada de sueños, allí te cobijé como una hija, nunca imaginé que esto pasara y que no tendría visa para estar a tu lado para cuidarte, eso es lo que más me duele”, escribió.

Gledys Ibarra

“Tengo rato que la muerte no me deja tan triste y sin palabras... Hoy es uno de esos. A otra cosa, querida Andre”, escribió la actriz en Instagram, recordando que fue la madre de Andreina en “Cosita Rica”.

María Antonieta Duque

La actriz escribió un mensaje cargado de mucho sentimiento: “No quiero creer esta noticia, qué triste tu partida querida Andreina, compartimos muchos momentos, te recordaré con esa sonrisa y esa vibra que te caracterizaba, maravillosa compañera y amiga”.

Osman Aray

El periodista y conductor resaltó el cariño que por años tuvo con Andreina, viviendo momentos muy especiales en Miami, donde ella residía desde hace varios años.

“Amiga bella, gracias por tu inmenso cariño para mí y mi familia y te prometo que siempre te recordaré hermosa y radiante”, escribió.

Maite Delgado

La animadora posteó en sus historias de Instagram unas imágenes de los trabajos más importantes de Andreina en la televisión nacional.