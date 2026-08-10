Leonardo Padrón recibe importante invitación de los International Emmy Awards

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El reconocido escritor y productor venezolano Leonardo Padrón anunció que formará parte del jurado calificador de los International Emmy Awards 2026, cuyos encuentros de evaluación se llevaron a cabo en la Ciudad de México.

Fue a través de su perfil de Instagram, que Padrón reveló la gran noticia despertando mensajes de felicitaciones y de cariño en sus fanáticos, por un nuevo logro en su extensa carrera.

Una enorme felicidad

“Una excelente oportunidad para asomarte a lo que se está produciendo en distintas partes del mundo, y para compartir impresiones y experiencias sobre el rumbo de la industria de la TV, especialmente en Latinoamérica”, escribió.

Padrón escritor de grandes éxitos como la telenovela “La mujer perfecta” del 2010, mostró la pequeña medalla que la organización otorga a los miembros del comité evaluador.

Gran orgullo

La medalla representa entrega y talento para Leonardo, quien acumula 1,5 millones de seguidores en su perfil oficial de Instagram.

“La medalla que te entregan y que te certifica como miembro del jurado calificador, es realmente hermosa”, comentó.

El evento principal, de la 54 Gala de los Premios Emmy Internacionales, se celebrará el lunes 23 de noviembre de 2026 en la ciudad de Nueva York.