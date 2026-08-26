La dura enfermedad que le detectaron a Andreina Yépez un mes antes de su muerte

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La televisión venezolana está de luto por la muerte de Andreina Yépez, actriz, modelo y comediante que conquistó al público con su carisma y recordados personajes en la pantalla chica.

La artista falleció el martes 25 de agosto de 2026 en Miami, Florida, a los 51 años, según confirmaron los periodistas venezolanos Ronald Sanoja y Joseline Rodríguez, cuya información también fue replicada por el programa de espectáculos, Zona I.

Andreina Yépez enfrentó una batalla en silencio

La muerte de Andreina Yépez sorprendió especialmente por la rapidez con la que evolucionó la enfermedad. De acuerdo con los reportes, la artista había recibido un diagnóstico de cáncer aproximadamente un mes antes de su fallecimiento.

El periodista Ronald Sanoja señaló que se trataba específicamente de cáncer de páncreas y que Yépez permanecía hospitalizada en Miami. El proceso fue llevado con absoluta discreción, pues la actriz decidió enfrentar esta etapa lejos de la exposición pública y acompañada por sus familiares.

Hasta el momento se desconoce cuándo comenzaron sus síntomas ni los tratamientos que recibió, por lo que cualquier versión adicional sobre su estado de salud no ha sido confirmada públicamente.

Una trayectoria marcada por el humor y la televisión venezolana

Andreina construyó una carrera versátil en el entretenimiento. Sus primeros pasos estuvieron vinculados al modelaje y la danza, y alcanzó notoriedad como bailarina del tema “La Piernona”, de Miguel Moly, una canción que marcó la escena musical venezolana en los 90.

Posteriormente, su talento para el humor la llevó a espacios emblemáticos de la televisión nacional como Bienvenidos, de Miguel Ángel Landa, y Cheverísimo, donde se ganó el reconocimiento de los espectadores.

Sin embargo, fue su trabajo como actriz el que terminó consolidando su nombre. Uno de sus personajes más recordados fue ‘Melao’, en la exitosa telenovela Cosita Rica, transmitida entre 2003 y 2004.

También formó parte de producciones como El país de las mujeres, Amantes de luna llena, Trapos íntimos, La vida entera, La mujer perfecta y Dulce Amargo.

En sus últimos años, Yépez se estableció en Miami junto a su hija, la cineasta y cantante Andrekza Yépez, y continuó vinculada al mundo del entretenimiento.