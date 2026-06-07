Camila Canabal vivió una escapada romántica con su esposo

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La presentadora venezolana Camila Canabal ha vivido en los últimos años abocada a la carrera musical de su hija Joaquina, ganadora de un Latin Grammy; sin embargo, en su último viaje a México disfrutó de una mágica cita con su esposo.

Canabal publicó una serie de fotografías de su escapada romántica en compañía de su compañero de vida, Francisco Blavia, periodista deportivo, con quien lleva más de 20 años de relación.

La salida incluyó una cena en un reconocido restaurante de tacos, el cual aprovechó para alabar en el post. Ha sido tanto el gusto por el local que este 7 de junio regresó para probar otra de sus exquisiteces.

“En 4 años que tengo viajando el mundo de trabajo con Joaquina, es solo la segunda vez que me traigo a Joaquino, así que esta vuelta mexicana es especial; por eso lo llevé a probar los mejores tacos que me he comido en mi vida entera”, escribió la venezolana.

Camila Canabal dispuesta a impulsar a su hija

Después de años dedicada a la televisión venezolana y su posterior salida del país a Estados Unidos, donde continuó su vida, Camila Canabal se dedicó a dirigir la carrera musical de Joaquina, trabajando mano a mano con su hija.

La exconductora de Aprieta y gana de RCTV también incursionó en las plataformas digitales con su canal de YouTube, un espacio que le permite publicar entrevistas a distintas personalidades. Además, tiene una marca de bolsos, carteras y monederos bajo su mismo nombre.