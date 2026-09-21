Camila Canabal se deslinda del polémico comentario de Norkys Batista

La animadora venezolana Camila Canabal se pronunció sobre la polémica en torno al comentario que realizó Norkys Batista en su podcast "Camila Live".

Polémica de Norkys

En la entrevista, Norkys soltó unas fuertes declaraciones, asegurando que la gente mala y que hablaba mal de otros siempre terminaban con cáncer.

“Todo cae por su propio peso. La gente mala termina enferma, con cáncer, contaminada, terminando donde tiene que terminar”, dijo la artista.

El comentario no fue para nada bien recibido por pacientes con cáncer e internautas, quienes repudiaron y escribieron fuertes palabras para Batista.

El mensaje de Camila

Ante la ola de comentarios, Canabal se pronunció en redes sociales, indicando que ella no había escuchado en la conversación que la actriz había lanzado un comentario tan duro y que entendió mal.

“Lo que yo escuché de Norkys fue: ‘que a la gente mala le va mal’. Palabras más, palabras menos, ese fue el concepto del mensaje para mí. Lo habría borrado sin dudarlo un segundo. Lo lamento en el alma. Abrazos”, comentó Camila en sus redes sociales.

Norkys pide disculpas en redes

La actriz, empresaria y exreina de belleza también salió en su defensa. A través de un video, ofreció disculpas a todas aquellas personas que se sintieron mal por su expresión.

Además, insistió en que sus palabras fueron malinterpretadas y que reconoce que es una enfermedad muy dura.

“Jamás quise decir que una enfermedad sea consecuencia de ser una mala persona y muchísimo menos quise decir que quienes padecen cáncer sean malas personas. ¡Nunca!”, afirmó la artista de 49 años.