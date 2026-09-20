Norkys Batista 'pide cacao' tras polémicos comentarios sobre el cáncer

Norkys Batista reaccionó ante la polémica que generaron sus recientes declaraciones sobre el cáncer y ofreció disculpas a quienes pudieron sentirse afectados por sus palabras.

La actriz venezolana aseguró que sus comentarios fueron sacados de contexto y explicó que hablaba desde una experiencia personal, mientras que también salió en defensa de Camila Canabal.

Norkys Batista queda en el centro de la polémica

Todo comenzó durante una conversación entre Norkys Batista y Camila Canabal, cuyo fragmento se difundió en redes sociales y provocó una ola de críticas. En el video, la actriz hizo referencia a personas que, según su percepción, actúan con maldad o buscan perjudicar a otros y afirmó: “La gente mala termina enferma, con cáncer, contaminada, terminando donde tienen que terminar”.

Las declaraciones generaron cuestionamientos, especialmente entre pacientes oncológicos y familiares de personas que han atravesado la enfermedad. Entre las reacciones publicadas en redes sociales hubo usuarios que recordaron que el cáncer puede afectar a personas de cualquier edad, incluidos niños.

Se disculpa y explica sus palabras

A través de un video publicado en Instagram, la protagonista de “Estrambótica Anastasia” reculó y ofreció disculpas si sus declaraciones fueron “mal interpretadas”.

La actriz explicó que nunca tuvo la intención de ofender a las personas con cáncer y que sus palabras partían de una experiencia personal relacionada con una persona que, según contó, le hizo daño y posteriormente padeció esta enfermedad.

Batista insistió en que su intención no era establecer una relación entre la calidad moral de una persona y el cáncer, y se solidarizó con quienes actualmente enfrentan un diagnóstico oncológico.

“Jamás quise decir que una enfermedad sea consecuencia de ser una mala persona y muchísimo menos quise decir que quienes padecen cáncer sean malas personas. ¡Nunca!”, afirmó la actriz.

También añadió: “Si mis palabras fueron interpretadas de una manera que lastimó a alguien, especialmente a quienes están atravesando esta enfermedad o a quienes han perdido a un ser querido, lo lamento profundamente”.

También defendió a Camila Canabal

En medio de la controversia, Norkys defendió a Camila Canabal, quien también recibió críticas por el contenido de la conversación. La artista fue enfática al señalar que su colega no tiene responsabilidad sobre las declaraciones que ella realizó y que lo expresado durante la entrevista correspondía a su propia experiencia y perspectiva.

La conversación entre ambas formó parte de Camila Live, podcast en el que Canabal había entrevistado a Batista sobre distintos episodios de su vida, entre ellos su carrera, su divorcio y experiencias personales.