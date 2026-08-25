Lupillo Rivera hace de las suyas pasado de copas: Condenan su conducta inapropiada

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“El Toro del Corrido”, Lupillo Rivera, vuelve al centro de la polémica luego de aparecer bajo los efectos del alcohol en uno de sus conciertos. Las redes sociales han desatado una ola de comentarios después de que el cantante fuera retirado del escenario.

Durante su última presentación como parte de su “90's Corridos Tour”, el cantante de regional mexicano tuvo que ser auxiliado cuando presentó una conducta inapropiada mientras llevaba a cabo su recital.

Lupillo fue retirado mientras se tambaleaba de un lado a otro con una bebida en mano que no soltaba. Los asistentes al concierto presenciaron una presentación limitada.

Hasta el momento, ni su equipo ni la producción se han pronunciado para aclarar lo sucedido, después de que algunos fanáticos quedaran insatisfechos.

Las redes sociales no perdonan

Ante la difusión de videos en las plataformas digitales, los usuarios han condenado el poco profesionalismo de Lupillo Rivera al presentade pasado de copas en un show en vivo. En los comentarios exigen la devolución del dinero. Sin embargo, hay quienes aseguran que el mexicano no estaba alcoholizado.

“Hay momentos que no necesitan explicación… solo se disfrutan”, escribió el intérprete junto a la imagen en blanco y negro en la que se le ve arriba del escenario acompañado por un micrófono y su clásico sombrero.

Lupillo en momentos difíciles

Hace pocos días, Taína Pimentel anunció el fin de su compromiso con Lupillo Rivera. A través de un comunicado, sorprendió a sus seguidores. La dominicana no compartió las razones detrás de su decisión.

“Mi relación y compromiso con Lupillo Rivera han llegado a su fin. Ha sido una situación muy difícil para mí y un proceso lleno de emociones”, escribió.

Al parecer, su separación se dio debido a problemas que no pudieron resolver dentro de la relación, según compartió en una entrevista para Despierta América.

“Ya llevamos un tiempo tratando de llegar a una solución y, pues no, no se pudo dar. Por ahorita es definitivo”, detalló.

Por último, algunos internautas han relacionado su conducta en tarima con su ruptura amorosa.