Ana Gabriel regresa a los escenarios con su "Claro de Luna Tour"

Un momento de gran emoción y felicidad viven los fanáticos de la cantante mexicana Ana Gabriel por la confirmación de su regreso a los escenarios con el “Claro de Luna Tour 2027”. La noticia fue revelada en las redes sociales de la querida intérprete de “Simplemente amigos”.

Confirmación de la gira

La vocalista, cuyas canciones son infaltables en fiestas y celebraciones latinas, en especial “El cigarrillo”, indicó que el calendario oficial de las fechas, países y recintos se dará a conocer en los próximos días a través de sus plataformas digitales oficiales.

El tour está pautado para comenzar en febrero del venidero 2027 y se extenderá por todo el año, posiblemente hasta diciembre.

Los fanáticos podrán disfrutar de la voz fuerte de la artista de 70 años, quien ha creado canciones únicas que han recorrido el mundo como “Quién como tú”, “No te hago falta”, “Es demasiado tarde”, “Luna”, “Tú lo decidiste”, “Ay amor”, “Destino”, entre muchas otras más.

Internautas y seguidores de la conocida “Diva de América” comentan que podría visitar su natal y querido México, Estados Unidos, Chile, Argentina y Canadá, naciones que visitó en sus giras pasadas.

¿Ana Gabriel en Venezuela?

Asimismo, en Venezuela el público se mantiene con mucha ilusión y expectativa de su regreso en un recinto como el Monumental de La Rinconada, para hacerlo retumbar con sus grandes éxitos.

Fue en el año 2025 que Ana Gabriel inició la primera etapa de su “Claro de Luna Tour”, con una serie de conciertos que enamoraron al público de varios países.