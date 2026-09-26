Miss Uganda se prepara en Venezuela para el Miss Universo 2026

Mitchelle Daka es la representa de Uganda para el Miss Universo 2026 en Puerto Rico. La belleza se encuentra en Venezuela preparándose para la contienda de la mano de reconocidos profesionales de la belleza nacional, como Jesús Tovar y Daniel Campos.

Preparación en Caracas

A través de Ia redes sociales, la espigada modelo muestra parte de su estadía en Venezuela, viendo clases de pasarela, maquillaje y hasta en una sesión de fotos muy al estilo de Victoria’s Secret con el reconocido fotógrafo José Mata.

Para Daka de cabello corto y gran estilo, es un momento especial estar en Venezuela entrenando para la edición 75 de Miss Universo, en la que buscará la primera corona para su país.

Parte de su entrenamiento es rutinas de ejercicios y buena alimentación para llegar fuerte al certamen, en el que será una de las últimas candidatas en desfilar en la preliminar y presentación de traje típico.

“Cada paso cuenta en este camino hacia el Miss Universo. Aprendiendo, ajustando y puliendo cada detalle con la guía de mi profesor Daniel Campos; confiando en el proceso y en los matices de mi caminar”, escribió en Instagram junto a un video de sus ensayos de pasarela.

Asimismo, Ivo Contreras y Andrés Eloy Núñez forman parte del equipo de estilismo y maquillaje que asesora a la reina de 25 años.

Perfil de Mitchelle Daka

Daka que se coronó el 1 de agosto como Miss Uganda, es oriunda del Distrito de Budaka, y utiliza sus redes sociales para hablar y concientizar sobre la Salud Mental.

La joven busca en la justa universal darle visibilidad al papel de la mujer en la sociedad y mostrar la rica cultura que tiene su nación, ubicada en África Oriental.