Miss Universo anula franquicia a seis países asiáticos, tras conflicto con Nawat Itsaragrisil

El Miss Universo sigue enfrentando problemas y conflictos a solo semanas de que comience la contienda 2026 en Puerto Rico. Resulta que la organización decidió anular las franquicias en los países de Tailandia, Vietnam, Indonesia, Laos, Malasia y Singapur, las cuales eran manejadas por Nawat Itsaragrisil.

Decisión de Miss Universo

La decisión llega tras los múltiples señalamientos de fraude que ha estado realizando el empresario tailandés y dueño del certamen Miss Grand Internacional.

Hace días, el polémico Nawat hizo un llamado a las autoridades de la "Isla del Encanto" para realizar una verificación de los fondos que destinaron a la próxima edición del concurso, asegurando que el dinero fue a parar a cuentas no ligadas al certamen.

Nawat fue muy claro al decir que Raúl Rocha Cantú habría desviado a cuentas personales los 8,7 millones de dólares ofrecidos por las autoridades de Puerto Rico para la celebración en la isla, cuya final está pautada para el próximo 24 de noviembre.

Las declaraciones no fueron bien tomadas por la organización universal, que en un comunicado anunció que se desliga de cualquier labor que Itsaragrisil desempeñe con Miss Universo.

Comunicado de la organización universal

“A la luz de las declaraciones falsas y engañosas realizadas públicamente por el Sr. Itsaragrisil, JKN Universe LLC lamenta informar que las concursantes que representan a los seis países (Tailandia, Vietnam, Indonesia, Laos, Malasia y Singapur) no podrán participar en la 75.ª edición de Miss Universo”, dice el comunicado.

En este sentido, manifestaron que las declaraciones del tailandés son realizadas sin fundamento y totalmente falsas.

El público quedó impactado con la decisión, ya que Tailandia es uno de los países más importantes y fuertes en Miss Universo, teniendo para competir en la edición 2026 a la experimentada modelo Tharina Botes.