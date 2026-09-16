Modelo renunció al título de Miss Universo Argentina 2026 ¿Qué pasó?

En Argentina, la industria de los certámenes de belleza vivió un momento de escándalo por la renuncia de la modelo y ganadora titular de la pasada edición de Miss Universo Argentina, Tamara Rogouski.

Renuncia de Miss Argentina

Fue a través de un comunicado compartido en Instagram que la organización de Argentina, dirigida por Keno Manzur, notificó la decisión de la joven, quien había ganado el título el 25 de mayo de 2026 en el Teatro Metropolitan de Buenos Aires.

Rogouski alegó en el texto que renunciaba al título por “motivos personales”, contando con el respaldo de la organización nacional, la cual le expresó todo el cariño, apoyo y los mejores deseos en este momento.

“Por cuestiones personales, Tamara Rogouski no participará en la 75.ª edición de Miss Universe, que se realizará en noviembre en Puerto Rico”, dice parte del comunicado.

El público quedó impactado ante la noticia, ya que se desconoce qué habría sucedido para que la modelo tomara una decisión tan drástica a solo semanas de comenzar la concentración en San Juan, Puerto Rico.

Nueva reina para Miss Universo

El lugar de Tamara lo toma la primera finalista, como es reglamentario, siendo ahora Daiana Pereyra la encargada de gritar "Argentina" en el venidero certamen universal, cuya final es el 24 de noviembre.

Daiana es un rostro conocido en certámenes de belleza, en especial en Venezuela, donde estuvo meses previos a su participación en Argentina realizando fotos, preparándose y realizándose una intervención con el doctor Daniel Fernández.