Miss Universo 2026: Piden investigar fondos destinados para el concurso en Puerto Rico

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La venidera edición de Miss Universo 2026, a celebrarse en San Juan, Puerto Rico, sigue atravesando fuertes polémicas. En esta ocasión, autoridades de la isla piden información clara sobre el uso y la fiscalización de los recursos públicos para la celebración internacional.

Recursos para Miss Universo 2026

De acuerdo con información de diversos medios puertorriqueños, la vicepresidenta del Senado, Marissa Jiménez, busca aclarar toda la situación con respecto al dinero para el certamen internacional, tras las declaraciones del empresario tailandés Nawat Itsaragrisil.

El presidente del concurso Miss Grand Internacional, quien también es parte de Miss Universo como presidente de Miss Universo Eastern, emitió hace días un comunicado cuestionando a dónde van a parar los fondos para el concurso.

Jiménez informó que solicitará a la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles, información sobre el uso de los $8.7 millones que se han destinado para las actividades y la realización del concurso en la isla.

Para Marissa Jiménez es fundamental realizar reuniones previas a la concentración de Miss Universo para aclarar todas las dudas sobre los fondos, que den un desenlace a las declaraciones de Nawat, quien afirma que las autoridades boricuas no firmaron con la compañía correcta.

Palabras de Nawat Itsaragrisil

“Firmaron con la compañía equivocada. Firmaron sin la aprobación de la junta directiva. Transfirieron el dinero sin garantías ni seguridad”, alegó el empresario tailandés.

No es la primera ocasión en que se habla del tema. Desde que se anunció a Puerto Rico como sede de la edición número 75, ha estado enfrentado señalamientos por los fondos, todos dirigidos a la gestión del mexicano Raúl Rocha, quien presenta fuertes problemas con la justicia de su país.

Desde la victoria de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, Raúl ha enfrentado una ola de señalamientos de una serie de operaciones comerciales y financieras "fraudulentas".

La final del certamen se realizará el 24 de noviembre en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan.