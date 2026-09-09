¿En riesgo el Miss Universo 2026?: La polémica que rodea la celebración del certamen

Suscríbete a nuestros canales

La organización de Miss Universo 2026 finalmente se pronunció sobre la controversia que amenaza con empañar la celebración de la edición número 75 del concurso de belleza en Puerto Rico.

A pesar de las recientes acusaciones relacionadas con el manejo de fondos destinados al evento, la organización aseguró que la competencia se realizará en la isla del encanto tal como estaba prevista.

La confirmación llega después de que el empresario tailandés Nawat Itsaragrisil cuestionara públicamente el supuesto manejo de recursos entregados para la celebración del certamen y pidiera acciones inmediatas para aclarar la situación.

Miss Universo defiende la celebración en Puerto Rico

A través de sus redes sociales, la organización de Miss Universo aseguró que mantiene su mirada puesta en noviembre y que su compromiso con Puerto Rico continúa intacto.

La entidad señaló que busca proteger la integridad de la organización, su legado y la confianza de quienes forman parte de la familia Miss Universo. En ese sentido, ratificó que la 75.ª edición del concurso se celebrará en Puerto Rico durante noviembre y continuará según lo planificado.

“Miramos hacia el futuro con confianza, a la 75.ª edición de Miss Universo, que se celebrará en Puerto Rico este mes de noviembre y seguirá adelante tal y como estaba previsto. Nuestro compromiso sigue siendo el mismo”, compartió la organización.

¿Qué ocurrió con los fondos del Miss Universo?

La controversia comenzó luego de las declaraciones de Nawat Itsaragrisil, quien aseguró que presuntamente Raúl Rocha Cantú, presidente de la organización Miss Universo, habría desviado a cuentas personales dinero procedente de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

En su pronunciamiento, Miss Universo aclaró que Nawat no ocupa actualmente ningún cargo laboral, corporativo, ejecutivo, operativo o legal dentro de la entidad y que, por tanto, no tendría autoridad para representarla.

La organización reconoció únicamente su relación con el empresario como propietario de una franquicia, aunque indicó que su condición como franquiciado se encuentra bajo revisión debido a una conducta que considera perjudicial para la reputación de la marca.

Puerto Rico ya había desembolsado $8.7 millones

Uno de los puntos centrales de la polémica es el dinero destinado por el Gobierno de Puerto Rico para la celebración del evento.

De acuerdo con los reportes, el Gobierno realizó en abril el pago acordado de 8,7 millones de dólares a la organización de Miss Universo. La cifra quedó en el centro de las alegaciones realizadas por Nawat, aunque la Compañía de Turismo ha insistido en que el asunto no le corresponde.