La venezolana María Yánez participará por segunda vez en el Miss Universo

María Yánez, fundadora y CEO de “Maria Yanez Cosmetics”, anuncia una importante alianza con Miss Universo en el marco de la celebración de su 75 aniversario, reafirmando la presencia y proyección internacional de su marca, dentro de una de las plataformas de belleza más reconocidas.

María en Miss Universo

Será la segunda ocasión en la que María Yánez participa como patrocinante oficial de Miss Universo, con su marca que nació con la visión de resaltar la belleza, la confianza y el cuidado personal de la mujer.

La colaboración para esta histórica edición incluirá una propuesta especial desarrollada junto a Miss Universo, creada para conmemorar sus 75 años y acercar la experiencia de “Maria Yanez Cosmetics” a las candidatas y al público internacional.

“Regresar a Miss Universo como patrocinante y hacerlo precisamente en la celebración de sus 75 años, representa para mí un orgullo enorme. Es muy especial ver cómo una marca que nació de un sueño continúa creciendo y llegando a escenarios internacionales”, expresó María Yánez.

Durante los próximos meses se darán a conocer más detalles sobre las iniciativas y novedades que formarán parte de esta alianza especial por el 75 aniversario de Miss Universo.