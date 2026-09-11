Leinys Rivera es Venezuela en el Miss Turismo Universo 2026

La belleza venezolana vuelve a preparar maletas con rumbo a Oriente Medio. Leinys Rivera, modelo caraqueña que acaba de destacar como segunda finalista en "Miss Turismo Venezuela 2026", fue designada oficialmente para llevar la bandera nacional en la próxima entrega del Miss Turismo Universo.

Su sobresaliente participación en la gala celebrada el pasado 9 de agosto en el Teatro Nacional no sólo consolidó su posición en la escena local, sino que le abrió la puerta directa a este compromiso internacional.

Venezolana en Oriente Medio

Más allá de los reflectores, Leinys combina el modelaje con una formación académica constante: es tripulante de cabina, asistente administrativa y cursa el primer semestre de Derecho. La joven atribuye su constancia a la educación recibida de sus padres, Militza Landaeta y Arlin Rivera, quienes han sido su principal apoyo en cada certamen.

Esa misma disciplina que ha cultivado dentro y fuera de la pasarela es la herramienta con la que encarará este nuevo reto.

La competencia arrancará este 12 de septiembre en Beirut, Líbano, sede habitual del evento. Durante más de una semana, representantes de diversos países cumplirán una agenda repleta de actividades culturales, desfiles y pruebas preliminares, antes de medirse en la gala final del 19 de septiembre. La delegada venezolana emprenderá su viaje este 10 de septiembre con una preparación integral que abarca desde la oratoria hasta el vestuario, cuidando cada detalle para el certamen.

Palabras de Félix Farías

Esta designación responde a la visión de la organización Miss, Míster y Teen Turismo Venezuela. Su presidente, Félix Farías, detalló que este año el cuadro de finalistas del certamen nacional también asistirá a vitrinas internacionales para impulsar el talento y el turismo venezolano.

Farías destacó que Rivera asumió un riguroso entrenamiento junto a profesionales del sector, por lo que confían plenamente en el papel que desempeñará en Beirut.

Aunque la expectativa en torno a su participación es alta, debido al historial favorable en este escenario, respaldado por las victorias de Ninoska Vásquez en 2014, Ana Cáceres en 2018 y Fernanda González en 2022, Leinys lo asume con la serenidad de quien sabe que ha hecho el trabajo. Ahora solo resta cruzar fronteras y demostrar ante el mundo la fuerza, el carisma y la disciplina del talento venezolano con un objetivo fijo: mantener la racha triunfal.



