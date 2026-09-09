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Miss Venezuela 2026: Revelan la lista de las 25 candidatas oficiales

Jovencitas de diversos lugares del país aspiran a representar a Venezuela en el año 2027 

Por

Elvis González
Miércoles, 09 de septiembre de 2026 a las 11:24 am
Miss Venezuela 2026: Revelan la lista de las 25 candidatas oficiales
Miss Venezuela 2026 / Cortesía
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Hace pocos días, la organización Miss Venezuela reveló las 25 candidatas oficiales para la Temporada de la Belleza 2026, un grupo de mujeres con carreras profesionales, experiencia en el modelaje y el sueño de portar alguna de las cuatro coronas que otorga el certamen nacional.

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Tras el casting final realizado en el Estudio 1 de Venevisión y los certámenes regionales de La Guaira, Distrito Capital y Bolívar, Nina Sicilia y Harry Levy dieron a conocer el grupo oficial que ya se encuentra en los preparativos para la gala de presentación del próximo 1 de octubre.

¿Quiénes son las candidatas?

  • Albany Antonieta Camacaro Ramírez (26 años, Barquisimeto).
  • Andrimar José (Andris) Benítez Jiménez (25 años, Carúpano).
  • Josefa Antonia Claudia Valentina Herrera Olivares (33 años, San Fernando de Apure).
  • Jhosennys Daniela Sotillo Siso (28 años, San Félix).
  • Delia María Santander Moreno (24 años, La Grita).
  • Emiliana Carvallo Barreto (29 años, Caracas).
  • Eugenia de los Ángeles Moreno Marramao (24 años, Puerto La Cruz).
  • Fanny de los Ángeles Martínez Contreras (21 años, Cumaná).
  • Gabriela Cristina Vegas Medina (23 años, Caracas).
  • Grecia Andreína Bitchachi Chinchilla (28 años, Caracas).
  • Iriana Joselyn Pinto Monagas (29 años, Maracay).
Miss Venezuela 2026 / Cortesía
  • Laura Sofía Núñez Salas (22 años, Caracas).
  • Lexly Yuliangel Vergel Nava (26 años, Mérida).
  • María Berenice de Los Ángeles Aguilar Gallardo (26 años, San Rafael de Carvajal).
  • María Isabel Barrios Rodríguez (26 años, Caracas).
  • Melani Martín González (19 años, Santa Teresa del Tuy).
  • Oriana Andrea Bottaro Matheus (27 años, Mérida).
  • Oriana Alejandra Nava Torrealba (27 años, Maracaibo).
  • Sara Estefanía Fernández Aristimuño (20 años, Upata).
  • Sara Pignataro Apicella (24 años, Caracas).
  • Shuruk Chirijan El Bounna Paredes (26 años, Boconó).
  • Sofía Valentina Fernández Mendoza (22 años, Caraballeda).
  • Sofía Cristina Pascuzzo Rotondaro (25 años, Caracas).
  • María Valentina Morales Hernández (20 años, Maracay).
  • Victoria Duarte Alvarado (27 años, Maracaibo).

Eventos importantes

La organización también ha compartido las fechas de las venideras galas:

  • Gala de Bandas Especiales: 5 de noviembre de 2026.
  • Gala de Miss Venezuela World: 19 de noviembre de 2026.
  • Gala Preliminar: 26 de noviembre de 2026.
  • Gran Gala de Miss Universe Venezuela (Final): 3 de diciembre de 2026.

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