Miss Venezuela 2026: Revelan la lista de las 25 candidatas oficiales

Hace pocos días, la organización Miss Venezuela reveló las 25 candidatas oficiales para la Temporada de la Belleza 2026, un grupo de mujeres con carreras profesionales, experiencia en el modelaje y el sueño de portar alguna de las cuatro coronas que otorga el certamen nacional.
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Tras el casting final realizado en el Estudio 1 de Venevisión y los certámenes regionales de La Guaira, Distrito Capital y Bolívar, Nina Sicilia y Harry Levy dieron a conocer el grupo oficial que ya se encuentra en los preparativos para la gala de presentación del próximo 1 de octubre.
¿Quiénes son las candidatas?
- Albany Antonieta Camacaro Ramírez (26 años, Barquisimeto).
- Andrimar José (Andris) Benítez Jiménez (25 años, Carúpano).
- Josefa Antonia Claudia Valentina Herrera Olivares (33 años, San Fernando de Apure).
- Jhosennys Daniela Sotillo Siso (28 años, San Félix).
- Delia María Santander Moreno (24 años, La Grita).
- Emiliana Carvallo Barreto (29 años, Caracas).
- Eugenia de los Ángeles Moreno Marramao (24 años, Puerto La Cruz).
- Fanny de los Ángeles Martínez Contreras (21 años, Cumaná).
- Gabriela Cristina Vegas Medina (23 años, Caracas).
- Grecia Andreína Bitchachi Chinchilla (28 años, Caracas).
- Iriana Joselyn Pinto Monagas (29 años, Maracay).
- Laura Sofía Núñez Salas (22 años, Caracas).
- Lexly Yuliangel Vergel Nava (26 años, Mérida).
- María Berenice de Los Ángeles Aguilar Gallardo (26 años, San Rafael de Carvajal).
- María Isabel Barrios Rodríguez (26 años, Caracas).
- Melani Martín González (19 años, Santa Teresa del Tuy).
- Oriana Andrea Bottaro Matheus (27 años, Mérida).
- Oriana Alejandra Nava Torrealba (27 años, Maracaibo).
- Sara Estefanía Fernández Aristimuño (20 años, Upata).
- Sara Pignataro Apicella (24 años, Caracas).
- Shuruk Chirijan El Bounna Paredes (26 años, Boconó).
- Sofía Valentina Fernández Mendoza (22 años, Caraballeda).
- Sofía Cristina Pascuzzo Rotondaro (25 años, Caracas).
- María Valentina Morales Hernández (20 años, Maracay).
- Victoria Duarte Alvarado (27 años, Maracaibo).
Eventos importantes
La organización también ha compartido las fechas de las venideras galas:
- Gala de Bandas Especiales: 5 de noviembre de 2026.
- Gala de Miss Venezuela World: 19 de noviembre de 2026.
- Gala Preliminar: 26 de noviembre de 2026.
- Gran Gala de Miss Universe Venezuela (Final): 3 de diciembre de 2026.