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Miss Mundo 2026: Así luce Miss Venezuela Mística Núñez en la gran final

La belleza de 24 años lleva la bandera nacional con gran orgullo y muy en alto 

Por

Elvis González
Sabado, 05 de septiembre de 2026 a las 08:34 am
Miss Mundo 2026: Así luce Miss Venezuela Mística Núñez en la gran final
Mística Núñez / Cortesía
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Comienza la gran final del certamen Miss Mundo 2026 en vivo y directo desde Vietnam. La venezolana Mística Núñez sale al escenario con gran aura y energía portando su traje típico. 

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El traje de la joven rinde homenaje a la gran Josefa Camejo, la heroína venezolana nacida el 18 de mayo de 1791 que luchó por la independencia.

Mística en la gran final 

La criolla luce el cabello recogido y maquillaje suave buscando ganar la séptima corona mundial para el país, la cual no se obtiene desde el año 2011.

Junto a la falconiana de 24 años están las más de cien delegadas de todo el mundo, luciendo trajes llenos de piedras, mucho brillo y las banderas en alto. 

En el imponente escenario lleno de luces y al aire libre se coronará una nueva reina de la belleza mundial, que comenzará un reinado lleno de viajes y unirse al legado de “Belleza con Propósito”.

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