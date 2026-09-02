Mística Núñez presenta en Miss Mundo traje típico en honor a Josefa Camejo ¡Míralo!

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La celebración de “Danzas del mundo” llegó oficialmente al certamen Miss Mundo 2026 la mañana de este miércoles 2 de septiembre. Las delegadas de más de cien países presentaron con orgullo sus trajes típicos, entre ellas Miss Venezuela, Mística Núñez.

Homenaje a Josefa Camejo

La criolla se presentó en el certamen mundial con energía y actitud, rindiendo homenaje a la gran Josefa Camejo, la heroína venezolana nacida el 18 de mayo de 1791 que luchó por la independencia.

El traje es una perfecta combinación entre los diseñadores Nidal Nouaihed y el valenciano Carlos Pérez, quienes se adaptaron a las raíces falconianas de Mística para que las resaltara en la contienda mundial, cuya final está pautada para el próximo 5 de septiembre.

“Inspirado en la gran heroína de Paraguaná, este traje es más que un diseño: es un símbolo vivo de coraje, determinación y liderazgo. Josefa Camejo rompió esquemas en la gesta independentista al liderar la provincia falconiana por la causa patriota”, escribió la organización Miss Venezuela.

Detalles del traje

El traje típico fue confeccionado en terciopelo azul real con intrincados bordados dorados y una majestuosa falda de encaje en capas.

Como punto focal, una espada en la cintura, el bastón de mando y una mantilla que la joven farmacéutica y estudiante de medicina llevó con gran energía por el escenario de Miss Mundo.