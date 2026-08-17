Mística Núñez inicia con buen triunfo el Miss Mundo 2026: ¿Qué ganó?

Suscríbete a nuestros canales

La representante venezolana pisó con fuerza el escenario del Miss Mundo 2026. Mística Núñez ya se encuentra compitiendo en las actividades previas a la noche final, donde exploró una nueva faceta que logró ganar junto a sus compañeras.

Como parte de las dinámicas del certamen de belleza, las delegadas formaron equipo para hacer una actividad culinaria. La criolla, en compañía de 10 representantes, se juntó para enfrentarse al reto en los fogones. Aunque las dificultades estuvieron presentes, la Miss Venezuela Mundo triunfó y quedó en primer lugar con su equipo.

Núñez explicó que estaban colando jugo de naranja, aunque tenía problemas porque no contaban con un colador. Todas compitieron en conjunto, olvidándose de la individualidad para sobresalir en el reto de la cocina. A su lado estuvo Lishantely Jennie, Miss Mundo Curazao, quien la acompañó y le tradujo a la presentadora durante el intercambio.

Mística Núñez en la ceremonia de apertura

La belleza falconiana de 24 años salió a escena junto a la representante de Estados Unidos. Ambas llevaron vestimenta tradicional vietnamita, siendo la de Mística de color rojo con detalles en naranja y negro, que la hicieron destacar.

El look fue complementado con el cabello recogido y un maquillaje suave, aportándole clase y estampa al recorrido de la joven que busca la séptima corona para Venezuela.

La estudiante de Medicina salió a la pasarela con el grupo de las Américas, en el que también resaltaron las delegadas de Brasil y Bolivia.

La competencia apenas inicia en la nación asiática, donde la gala final está pautada para el próximo 5 de septiembre en Vietnam.