Mística Núñez clasifica en la competencia más importante de Miss Mundo

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Una nueva alegría llega para Mística Núñez, la representante de Venezuela en el Miss Mundo 2026 que se desarrolla en Vietnam.

Brillando en Vietnam

La belleza falconiana es parte del top 6 por América y el Caribe en el fast track de Belleza con Propósito, la competencia más importante y de puntaje más alto en el concurso inglés, dirigido por Julia Morley.

La estudiante de medicina llevó al certamen el proyecto "Semillas de Vida", el cual se basa en combatir la desnutrición aguda infantil en el estado Falcón.

Durante su preparación para la contienda mundial, Mística viajó en repetidas ocasiones a Falcón para la planificación y el desarrollo del proyecto social.

En una entrevista exclusiva para Meridiano, días antes de su partida a Vietnam, Núñez habló de la importancia de una belleza con corazón y dedicada al servicio de una vida mejor vida para los demás, en especial para los niños.

Belleza con propósito

La joven de 24 años subió al escenario con gran felicidad al ser anunciada como finalista de la competencia Belleza con Propósito, programa creado por Julia Morley en 1972.

Para seguir sumando puntos y poder ingresar al top 40, la venezolana también necesita el apoyo en la competencia Multimedia, a través de la votación de los fans en las redes sociales de Miss Mundo como Instagram y YouTube.

“Gracias a cada persona que creyó en 'Semillas de Vida', en mi propósito y en mi Venezuela. Este reconocimiento no es solo mío; es de cada niño, cada familia y cada persona que me inspira a seguir sembrando esperanza”, escribió Mística tras la clasificación.