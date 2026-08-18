Mística Núñez impone elegancia en el reto de top model de Miss Mundo

Suscríbete a nuestros canales

El martes 18 de agosto se llevó a cabo en Vietnam la competencia de Top Model del Miss Mundo 2026, un reto muy importante en el que las delegadas de más de cien países llevaron vestidos de diseñadores locales.

Brillando en Vietnam

La prueba fue todo un acierto para la representante venezolana Mística Núñez, quien lució un ajustado vestido con hombros al descubierto y muy bien entallado a la cintura, mostrando una delgada silueta.

La falconiana de 24 años llevó un maquillaje suave, cabello recogido y pequeños accesorios que complementaron un buen look.

Mística, que ha sido muy apuntada por el público por su carencia en el dominio del idioma inglés, ha estado compitiendo con su mejor atributo, que es la belleza clásica, muy al estilo de Astrid Carolina Herrera y Jacqueline Aguilera.

Su soltura en la competencia internacional se vio reflejada hace días cuando se llevó un premio por ser de las más destacadas en una competencia culinaria junto a Miss Gibraltar.

Final de Miss Mundo

Desde el año 2011, la corona azul ha sido bastante esquiva para Venezuela, país que ha ganado en seis ocasiones y espera con ansias una séptima para desempatar con la India, y convertirse en el líder del concurso liderado por Julia Morley.

La final del concurso será el próximo 5 de septiembre en Vietnam, donde la belleza tailandesa, Opal Suchata, coronará a su sucesora.