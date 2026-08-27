Mística Núñez se queda a las puertas de ganar Top Model en Miss Mundo 2026

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La mañana de este jueves 27 de agosto se llevó a cabo la final de la competencia Top Model en Miss Mundo 2026. La venezolana Mística Núñez lució impecable en las tres salidas, siendo parte del top 5 por el continente de América.

Buen desempeño

La falconiana de 24 años salió a escena con tres diferentes vestidos, el primero en color fucsia firmado por Alex Apostol. Un traje que se desarrolló con la inspiración de templos vietnamitas y la rica cultura del país sede.

Luego salió con dos vestidos de firmas locales que la hicieron ver sensacional. En las tres presentaciones Mística mostró energía, fuerza y gran actitud, típica de las mujeres venezolanas en certámenes internacionales.

Aunque su presencia fue bastante fuerte, solo le valió para llegar hasta el top 5 de América junto a Estados Unidos, Colombia, Guayana Francesa y República Dominicana, esta última terminó llevándose la victoria.

Las ganadoras

La caribeña asegura su pase al top 40 con la victoria en la competencia Top Model, una de las más importantes del concurso dirigido por Julia Morley.

La candidata de Canadá se llevó el trofeo de Mejor Diseño. Mientras que las candidatas de los otros continentes ganadores fueron: Vietnam, Francia y Nigeria.

La final será el próximo sábado 5 de septiembre en vivo y directo desde Vietnam.