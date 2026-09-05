Miss Venezuela Mística Núñez queda fuera del top 40 en Miss Mundo 2026

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Nuevamente la gala final de Miss Mundo deja un sabor amargo y sin sorpresa para Venezuela, por la no clasificación de Mística Núñez.

Venezuela sin clasificación

La falconiana de 24 años no fue llamada al top 40 de las 10 por América y el Caribe, quedando fuera de competencia y de la primera primera fase de clasificación.

El grupo está conformado por Belize, República Dominicana, Canadá, Trinidad y Tobago, Perú, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Guayana Francesa.

Aunque Mística había sido bien destacada en etapas anteriores como la prueba de Top Model y “Belleza con propósito”, no consiguió un lugar entre las 10 finalistas de América y el Caribe.

Final en Vietnam

La competencia continúa en la nación asiática, donde las finalistas lucharán por avanzar a la etapa decisiva rumbo a la revelación de la ganadora, en una final muy reñida.