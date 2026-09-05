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Miss Venezuela Mística Núñez queda fuera del top 40 en Miss Mundo 2026

La criolla no avanzó al primer corte, quedando fuera de la competencia mundial que se realiza en Vietnam 

Por

Elvis González
Sabado, 05 de septiembre de 2026 a las 10:25 am
Miss Venezuela Mística Núñez queda fuera del top 40 en Miss Mundo 2026
Mística Núñez / Cortesía
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Nuevamente la gala final de Miss Mundo deja un sabor amargo y sin sorpresa para Venezuela, por la no clasificación de Mística Núñez.

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Venezuela sin clasificación 

La falconiana de 24 años no fue llamada al top 40 de las 10 por América y el Caribe, quedando fuera de competencia y de la primera primera fase de clasificación.

El grupo está conformado por Belize, República Dominicana, Canadá, Trinidad y Tobago, Perú, Puerto Rico, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Guayana Francesa.

Aunque Mística había sido bien destacada en etapas anteriores como la prueba de Top Model y “Belleza con propósito”, no consiguió un lugar entre las 10 finalistas de América y el Caribe.

Final en Vietnam 

La competencia continúa en la nación asiática, donde las finalistas lucharán por avanzar a la etapa decisiva rumbo a la revelación de la ganadora, en una final muy reñida.

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