Miss Mundo 2026: Gala de coronación se retrasa por fuertes lluvias en Vietnam

La final de Miss Mundo 2026 se realiza este sábado 5 de septiembre en la ciudad costera de Nha Trang, en Vietnam, donde fuertes lluvias han retrasado la ceremonia de coronación.
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Retraso en la gran final
A través de las redes sociales, missólogos asiáticos reportan el mal clima en el país, por lo que se tuvo que parar la transmisión mundial que coronará a la nueva embajadora de la “Belleza con propósito”.
El escenario de Miss Mundo 2026 está en una zona totalmente despejada y al aire libre, por lo que el público presente busca lugares y paraguas para resguardarse.
En una de las fotografías aparece la presidenta del certamen, Julia Morley, siendo escoltada bajo un paragua.
“La fuerza de la lluvia y aún más al aire libre”, informa el experto en misses Adam Genato.