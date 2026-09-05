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Miss Mundo 2026: Gala de coronación se retrasa por fuertes lluvias en Vietnam

Tras las presentaciones de "Danzas del mundo" y traje de gala, la transmisión es parada por mal tiempo 

Por

Elvis González
Sabado, 05 de septiembre de 2026 a las 09:52 am
Miss Mundo 2026: Gala de coronación se retrasa por fuertes lluvias en Vietnam
Julia Morley / Cortesía
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La final de Miss Mundo 2026 se realiza este sábado 5 de septiembre en la ciudad costera de Nha Trang, en Vietnam, donde fuertes lluvias han retrasado la ceremonia de coronación.

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Retraso en la gran final 

A través de las redes sociales, missólogos asiáticos reportan el mal clima en el país, por lo que se tuvo que parar la transmisión mundial que coronará a la nueva embajadora de la “Belleza con propósito”.

El escenario de Miss Mundo 2026 está en una zona totalmente despejada y al aire libre, por lo que el público presente busca lugares y paraguas para resguardarse.

En una de las fotografías aparece la presidenta del certamen, Julia Morley, siendo escoltada bajo un paragua. 

“La fuerza de la lluvia y aún más al aire libre”, informa el experto en misses Adam Genato.

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