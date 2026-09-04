Miss Mundo 2026: Hora y dónde ver la gala de coronación en Venezuela

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El sábado 5 de septiembre se llevará a cabo la gran final del certamen Miss Mundo 2026 en vivo y directo desde Vietnam. Tras semanas de competencia, belleza, actividades y ensayos, se conocerá quién de las más de cien candidatas se llevará la corona azul.

Horario para el certamen Mundial

El certamen se podrá disfrutar totalmente en vivo en Venezuela a través de la señal abierta de Venevisión, bajo la conducción de los animadores Isabella Rodríguez y Juan Alberto García.

Será a las 7:30 a.m. cuando comience la competencia de la belleza mundial, en la que la tailandesa Opal Suchata coronará a su sucesora, tras un año de reinado lleno de viajes, presentaciones y mucha labor con Belleza con Propósito.

El canal de la colina apuesta a que la vencedora sea Mística Núñez, la belleza falconiana de 24 años, quien ha tenido una labor destacada, clasificando en las competencias de Top Model y Belleza con Propósito con el proyecto “Semillas de vida”.

En Vietnam se encuentra el director nacional de la organización Miss Venezuela, Harry Levy, apoyando a la joven farmacéutica que de ganar, sería la séptima corona azul para el país.

La transmisión también estará disponible a través de Venevisión Play, la app oficial de streaming del canal de la colina.